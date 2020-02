»Sind in der Lage, Konflikte auszutragen«

Wolfgang Rattay/REUTERS Strukturwandel in der Automobil- und Zulieferbranche: IG Metall zeigt sich dialog- und konfliktbereit

Betriebsräte und Vertrauensleute aus der Automobil- und der Zulieferkonferenz hatte der IG-Metall-Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am vergangenen Dienstag nach Hannover eingeladen. Der Umbruch in dieser Branche hin zu mehr E-Mobilität und Digitalisierung ist in vollem Gange.

Richtig. Von der Umstellung vom Verbrennungs- auf den Elektroantrieb werden Zehntausende Stellen betroffen sein, allein schon deshalb, weil ein Elektromotor viel weniger Fertigungsstunden benötigt als ein Verbrenner. Hinzu kommen Rationalisierungseffekte durch neuartige Fertigungsverfahren. Gerade deshalb kommt es darauf an, dass die Herstellung der neuen Produkte wie Batterien, Steuerungselektronik usw. an den bisherigen Standorten angesiedelt wird. Unsere Forderung ist, dass dort etwas Neues für die Beschäftigten entsteht, wo etwas Altes wegfällt.

Die Automobilindustrie ist besonders in Niedersachsen eine Kernbranche. Was bedeutet eine Abkehr vom Verbrennungsmotor für die Zulieferbetriebe und die Beschäftigten?

Die Trends der Dekarbonisierung führen auch bei weiteren Akteuren des Wertschöpfungssystems, bei Zulieferunternehmen, Maschinen- und Anlagenbauern, Händlern und Werkstätten zu erheblichen Veränderungen. Zu erwartende Umsatzrückgänge bei Zulieferbetrieben werden teils drastische finanzielle Folgen haben. Jobverluste drohen in den nächsten Jahren in vielen Betrieben, in denen der Umstieg auf neue Technologien erfolgt.

Wie viele Beschäftigte sind betroffen?

In unserem Bezirk arbeiten inklusive der VW-Werke mindestens 180.000 Beschäftigte in der Automobilbranche. Noch gar nicht erfasst sind Beschäftigte aus der Chemiebranche, dem KFZ-Handwerk und dem Maschinenbau für die Auto- und Zulieferindustrie. Davon hängt ein erheblicher Teil der über 100 Betriebe direkt an der Verbrennertechnologie. Die Hälfte hat bisher keine Alternativen für diese Antriebstechnologie entwickeln können.

Sie meinen, diesen Betrieben fehle Beratungskompetenz, um den strukturellen Umbau meistern zu können. Was heißt das konkret?

Viele kleine Unternehmen stehen der Notwendigkeit der Neuausrichtung relativ hilflos gegenüber. Oft sind es unsere Betriebsräte, die die Geschäftsführungen zu Initiativen auffordern müssen. Für uns ist klar: Wir brauchen Expertenwissen. Wir möchten verhindern, dass Unternehmensberatungen alleine vom Arbeitgeber engagiert werden, um Kostensenkungsprogramme zu initiieren, die vollkommen an den Interessen der Kollegen vorbeigehen.

Sie fordern »Agenturen für Transformation«.

Ja, diese Agenturen sollen unter der Beteiligung von Politik, Privatwirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften gegründet werden. Wir brauchen sie, um technologische Veränderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, im Interesse der Beschäftigten zu unterstützen.

»Technologischer Fortschritt muss auch sozialer Fortschritt werden«, so Ihr Leitspruch. Und das geht nur mit dem »Strategiedialog«, also dem runden Tisch mit Landesvertretern, der Niedersachsen-Metall und der IGM?

Der technische Fortschritt muss den Menschen dienen. Das bedeutet auch, dass die Gewinne durch Rationalisierungseffekte und neue Geschäftsmodelle nicht nur in die Taschen der Eigentümer fließen, sondern investiert werden – beispielsweise in Qualifizierung von Beschäftigten und zukunftsfähige Arbeitsplätze mit guten Bedingungen. Wir sind skeptisch, dass sich dies rein privatwirtschaftlich regeln lässt, das muss auch staatlicherseits organisiert werden. Die Interessenunterschiede der Beteiligten bleiben bestehen und Formen einer konfliktorientierten Auseinandersetzung Optionen.

Eine Beschäftigungssicherung ist also nicht nur »sozialpartnerschaftlich« möglich?

Wir sind in der Lage, Konflikte auszutragen – auch im Rahmen des Strukturwandels. Sollten sich die Arbeitgeber insgesamt oder Geschäftsführer weigern, die Veränderungen mit den Belegschaften gemeinsam zu organisieren, ist eine »sozialpartnerschaftliche Lösung« schwierig. Bei der Tarifpolitik geht es um mehr als nur Prozente. Es geht auch darum, Lösungen zu finden, die für mehr soziale Sicherheit im Strukturwandel sorgen. Es liegt nun an den Arbeitgebern, unsere Angebote zu nutzen.