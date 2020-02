Thyssen-Krupp verkauft Tafelsilber

Michaela Rehle/REUTERS Begehrtes Objekt: Testturm für Thyssen-Krupp-Aufzüge in Rottweil

Thyssen-Krupp trennt sich für 17,2 Milliarden Euro von seinem wertvollsten Unternehmensbereich. Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern verkauft seine hoch profitable Aufzugssparte an ein Konsortium um die internationalen Finanzinvestoren Advent und Cinven sowie die RAG-Stiftung.

Mit dem Geld will das Unternehmen Schulden abbauen, die Pensionsverpflichtungen decken und den Umbau der verbliebenen Konzernteile finanzieren. Die Aktionäre werden nicht an den Milliardeneinnahmen aus dem Verkauf der Aufzugssparte beteiligt. »Wir schließen eine Sonderdividende kategorisch aus«, sagte Vorstandschefin Martina Merz am Freitag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Zufrieden äußerte sich auch die IG Metall. Mit den künftigen Eigentümern sei eine Standort- und Beschäftigungssicherung vereinbart worden. Sie laufe mindestens bis zum 31. März 2027. Während dieser siebenjährigen Laufzeit seien betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen, alle bestehenden Standorte in Deutschland blieben mit ihren wesentlichen Funktionen erhalten und sollten gestärkt werden.

Die Aufzugssparte ist derzeit der einzige nennenswerte Gewinnbringer bei Thyssen-Krupp. Während die Stahlabteilung tief in den roten Zahlen steckt, erzielte der Konzern mit dem Verkauf und der Wartung von Aufzügen und Rolltreppen verlässliche Gewinne. Allein im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres waren es operativ 228 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt »Thyssen-Krupp Elevator« rund 53.000 Mitarbeiter – fast ein Drittel aller Beschäftigten des Konzerns.

Ganz aus dem Aufzugsgeschäft zieht sich Thyssen-Krupp nicht zurück. Mit 1,25 Milliarden Euro aus dem Verkaufserlös wollen sich die Essener an dem verkauften Unternehmen beteiligen. Der Anteil von Thyssen-Krupp dürfte sich dann in einer Größenordnung von 15 Prozent bewegen, sagte Finanzvorstand Johannes Dietsch. Der Sitz des neuen Unternehmens soll in Deutschland bleiben, der Name wird allerdings verschwinden. Die Käufer dürfen die Marke Thyssen-Krupp Elevator nur für eine Übergangszeit nutzen. (dpa/jW)