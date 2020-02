Berlin. Die deutschen Teamsprinterinnen haben dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Bahn-WM in Berlin einen Start nach Maß beschert. Emma Hinze (Cottbus) und Pauline Grabosch (Erfurt) gewannen beim Auftakt am Mittwoch in 32,163 Sekunden das Finale gegen Australien (32,384). Bronze ging an China. »Dass wir so schnell gefahren sind, ist unfassbar«, sagte Hinze, und Grabosch erklärte: »Dieser Tag wird uns ein Leben lang verfolgen.«

Die deutschen Teamsprinter Eric Engler (Cottbus), Stefan Bötticher (Chemnitz) und Maximilian Levy (Cottbus) wurden in 43,144 Sekunden sechste. Den Titel bei den Männern holten die Niederlande mit neuer Weltrekordzeit: 41,225 Sekunden. (sid/jW)