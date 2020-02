Altenberg. Deutsche Skeleton-Fahrer haben bei der WM in Altenberg am Donnerstag zwei Bahnrekorde aufgestellt. Zunächst fuhr Pilot Alexander Gassner vom BSC Winterberg die Bestzeit von 55,91 Sekunden. Christopher Grotheer vom BRC Thüringen drückte den Bahnrekord dann auf 55,86 Sekunden. Mit einer Gesamtzeit von 1:52,03 Minuten liegt Grotheer nach den ersten beiden Läufen in Führung, neun Hundertstel vor Gassner auf Platz zwei. Auf dem dritten Rang folgt Alex Jungk. Der Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg hat 0,35 Sekunden Rückstand auf Grotheer. Die Medaillen werden nach den letzten beiden Rennen vergeben, die heute ab 13 Uhr auf dem Programm stehen. (dpa/jW)