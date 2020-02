Wegen US-Sanktionen kauft Kuba Tanker

Havanna. Um trotz Sanktionen an Kraftstoff zu kommen, hat Kuba einen ganzen Tanker kaufen müssen. Der Eigner eines Schiffes, das Benzin auf die Insel transportierte, habe sich aus Angst vor US-Sanktionen nicht getraut, festzumachen, teilte der kubanische Transportminister Eduardo Rodríguez am Mittwoch im Staatsfernsehen mit. »Wir mussten das Schiff kaufen – mit Geld aus den geringen finanziellen Mitteln des Landes – um an den Kraftstoff zu kommen«, sagte er. (dpa/jW)