Thailand: Demos nach Verbot von Partei

Bangkok. Nach der Auflösung einer liberalen Oppositionspartei mehren sich die politischen Proteste in Thailand. Am Donnerstag demonstrierten Schüler und Studenten in Bangkok gegen die von dem früheren Putschgeneral Prayut Chan-ocha geführte Regierung. Das thailändische Verfassungsgericht hatte am Freitag das Ende der »Zukunftspartei« (Future Forward Party, FWP) besiegelt. Sie habe die Verfassungsregeln verletzt, weil sie einen millionenschweren Kredit von ihrem Parteichef angenommen habe. (dpa/jW)