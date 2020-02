Nachträglich ausgesondert

commons.wikimedia.org/wiki/File:BASA-560K-1-17-1c-Hitlerjugend_in_Sofia.JPG gemeinfrei Unter anderem für die Jugendorganisationen der Nazis schrieb und komponierte Hans Baumann Lieder

Nicht wenigen Nazis gelang es, sich nach 1945 in der Bundesrepublik von Richtern unbehelligt eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Einer von ihnen war der Komponist und Dichter Hans Baumann (»Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt«). Baumann hatte in der BRD als Autor und Übersetzer zahlreicher unpolitisch daherkommender Abenteuergeschichten, Märchen und Kinderlieder gewirkt. Das Verzeichnis der Deutschen Nationalbibliothek führt ihn als Urheber von 768 Publikationen. Seine Texte sind nun im Land Brandenburg per Anweisung aus dem SPD-geführten Bildungsministerium aus dem Schulunterricht verbannt worden.

Sie sollen nicht länger genutzt werden, auch wenn sie noch in Schulbüchern abgedruckt sind, wie Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld am Freitag auf jW-Anfrage erklärte. Außerdem seien die Leitungen aller Schulen in öffentlicher Trägerschaft aufgerufen, die Lehrkräfte anzuweisen, »Schulbücher sowie Einzeltexte oder Einzelmaterialien vor der Verwendung im Unterricht auf ihre Unbedenklichkeit zu prüfen und sich zu vergewissern, woher die Texte kommen, was sie heute bedeuten und in welchen Kontexten sie ggf. stehen«.

Grund für den Bescheid aus Potsdam ist keine neue Entnazifizierungswelle der Landesregierung von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Es handelt sich dabei um eine verspätete Reaktion auf die Beschwerden von Eltern eines Grundschulkindes – einem Bericht der Märkischen Onlinezeitung vom 11. bzw. 12. Februar zufolge benötigte das Ministerium für den Bescheid an die Schulen vier Monate. Die Familie hatte bereits im September in einem persönlichen Brief, der jW vorliegt, Landesbildungsministerin Britta Ernst (SPD) um schnellstmögliche Überprüfung eines Schulbuches für den Deutschunterricht der 4. Klasse gebeten.

Zufällig war der Familie im Herbst aufgefallen, dass im Band »Lesefreunde 4« des Cornelsen-Verlags der Text »Die Reise um die Erde« mit dem Hinweis »Märchen aus Alaska, erzählt von Hans Baumann« versehen ist. Darauf angesprochen erklärte der Cornelsen-Verlag der Familie in einem jW vorliegenden Schreiben vom 27. September, dass sich »ein Text von Hans Baumann« nicht mit den Prinzipien des Unternehmens – »Vielfalt in Schule und Unterricht«, »respektvolles Miteinander« – vertrage, »selbst wenn der Textauszug ideologiefrei ist«. Man werde das Märchen deshalb neu nacherzählen lassen. Auf jW-Anfrage erklärte Cornelsen-Sprecherin Irina Groh am Freitag, dass im Nachdruck des Schulbuchs eine Neufassung verwendet werden wird. Einer dieser Zeitung vorliegenden Vorabversion nach zu urteilen, wird die Geschichte gänzlich neu erzählt. Auf den Hinweis der Eltern habe Cornelsen innerhalb von einer Woche reagiert. Auf die Frage, in welchen Lehrwerken des bundesweit aktiven Cornelsen-Verlags Texte Baumanns enthalten waren bzw. sind, hieß es, der Verlagssprecherin sei »nur dieser eine Fall bekannt«.

Eine Antwort aus dem Bildungsministerium erreichte die Familie erst in Form eines jW vorliegenden Schreibens vom 18. Februar. Darin erklärt Ressortchefin Ernst, dass Schulbücher für Fächer wie Deutsch und Musik im Land Brandenburg »pauschal zugelassen« werden. Letztlich wird die Verantwortung auf die Schulen und die Lehrkräfte abgewälzt. Diese müssen selbst prüfen und über die Verwendung von Unterrichtsmaterial entscheiden. Die Ministerin verwies dazu auf Paragraph 7 des Brandenburgischen Schulgesetzes. Eine umfassende Regelung scheint somit nicht geplant.»In Einzelfällen« könnten pauschal zugelassene Schulbücher vom Ministerium »stichprobenweise geprüft« und deren Einsatz »untersagt werden«, sofern die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. »Es hat aber keine rechtlichen Möglichkeiten, eine Gefährdungsbeurteilung über diese oder kontextuell ähnliche Texte abzugeben«, so die Ministerin. Bücher für die Fächer Geografie, Geschichte, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde, Gesellschaftswissenschaften und Politische Bildung würden übrigens einer Einzelfallprüfung unterzogen, wie auch Ministeriumssprecherin Grönefeld am Freitag auf jW-Anfrage erklärte.

Die Eltern des Grundschulkindes sind ursprünglich im Mai 2019 auf Hans Baumann aufmerksam geworden, als im Musikunterricht das Lied »Es geht eine helle Flöte« auswendig gelernt werden sollte. Auf der Suche nach dem Liedtext stieß die Familie auf ein Youtube-Video mit Nazisymbolen, wie die Eltern am Freitag im Gespräch mit jW berichteten. Daraufhin wandte sich die Familie umgehend an die Lehrerin mit gesammelten Informationen zur Person Baumanns, welche das Lied sodann aus dem Unterricht verbannte.

Der 1914 in der Oberpfalz geborene und 1988 gestorbene Baumann ist Verfasser verschiedener Propagandalieder der Nazis. Er trat im April 1933 der NSDAP bei. Baumann schrieb und komponierte Lieder für die »Hitlerjugend« und den »Bund Deutscher Mädel«, darunter auch die »helle Flöte«. Hans Baumann findet sich unter den Autoren, deren Gesamtwerk auf Anordnung der Allierten ins Verzeichnis der auszusondernden Literatur vom Februar 1946 aufgenommen wurde. In der DDR waren alle seine Werke verboten.