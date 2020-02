Türkei: Prozess gegen Mesale Tolu vertagt

Istanbul. Der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu wegen Terrorvorwürfen in der Türkei ist erneut vertagt worden. Der Staatsanwalt stellte nun für den 14. Juli in Aussicht, dass er sein Plädoyer vortragen und ein Strafmaß vorschlagen werde. Tolu und ihr ebenfalls angeklagter Ehemann Suat Corlu, die in Deutschland leben, waren für die Verhandlung nicht nach Istanbul gereist. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr, ihrem Ehemann und einer Gruppe weiterer Angeklagter Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vor, die die türkische Regierung als terroristische Vereinigung verfolgt. (dpa/jW)