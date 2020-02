Tesla-Initiative will Rechte ausschließen

Berlin. Das Bündnis »Ende Gelände« geht auf Distanz zu einer Bürgerinitiative gegen den Bau einer Fabrik für Elektroautos in Grünheide bei Berlin. Beim Protest der »Bürgerinitiative gegen Gigafactory« am Sonnabend habe eine Rednerin gesprochen, die nach Recherchen von »Ende Gelände« AfD-Inhalte in sozialen Netzwerken verbreitete. Eine Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative sei für »Ende Gelände« daher nur denkbar, wenn sie sich von Rechten trenne und diese auch »von Protesten auslade«, heißt es in einem Statement vom Dienstag. Dies kündigte die Initiative derweil auf ihrer Homepage an. Man werde sich von Personen trennen, die rechtes Gedankengut vertreten. (fo)