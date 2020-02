Vorfall in Volkmarsen: Motiv des Fahrers unklar

Frankfurt am Main. Einen Tag nach der folgenschweren Fahrt eines Autos in eine Gruppe von Besuchern beim Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen ist das Motiv des Fahrers weiter unklar. Alkoholisiert sei der 29jährige nicht gewesen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag. Ob der Fahrer andere Drogen genommen hatte, sei noch nicht bekannt. Die Zahl der bei der Fahrt in die Menge zum Teil schwer Verletzten wurde inzwischen auf knapp 60 korrigiert, darunter 18 Kinder. (AFP/jW)