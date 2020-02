Assange-Anwalt: US-Vorwürfe nichts als »Lügen«

London. Ein Anwalt des Wikileaks-Gründers Julian Assange hat die Vorwürfe aus den USA gegen seinen Mandanten als unwahr bezeichnet. »Man kann dieses Kapitel genau beschreiben als Lügen, Lügen und nochmals Lügen«, sagte Chris Summers am Dienstag vor dem Crown Court in London-Woolwich. Dort wird derzeit über einen US-Auslieferungsantrag für Assange verhandelt. Die US-Justiz wirft letzterem vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Dem Assange-Anwalt zufolge habe Wikileaks die Datensätze nie unredigiert veröffentlicht. (dpa/jW)