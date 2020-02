Dmitri Jasow mit 95 Jahren gestorben

Moskau. Der frühere Verteidigungsminister der Sowjetunion, Dmitri Jasow, ist tot. Er sei am Montag mit 95 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau russischen Agenturen zufolge mit. Jasow wurde 1987 unter Parteichef Michail Gorbatschow zum Verteidigungsminister ernannt. Im Sommer 1991 war Jasow als Teil des »Staatskomitees für den Ausnahmezustand« am sogenannten Augustputsch beteiligt. Er wurde am 22. August verhaftet, wurde 1994 nach fast drei Jahren Gefängnis jedoch begnadigt. (dpa/jW)