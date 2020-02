Der Dodo ist zurück

Hendrik Schmidt/dpa Gut angefangen, stark nachgelassen: Halle-Trainer Torsten Ziegner

Selten hatte der Tabellenletzte der 3. Liga seinen Platz so sicher wie der Carl Zeiss Jena in dieser Saison. Dabei spielt man gar nicht wie ein Loser (aber gleiches gilt ja für den SC Paderborn in der Bundesliga). Der Trainerposten im Jenaer Paradies ist freilich nicht so sicher wie der Tabellenplatz. Zuletzt wurde die Bank für Rico Schmitt zum Schleudersitz, sein Assistent René Klingbeil übernahm erst interimistisch und wurde praktisch über Nacht zum Teamchef befördert wie weiland»Klinsi« beim DFB, dem damals ebenfalls die entsprechende Fußballehrerlizenz fehlte. »Klinge« sucht jetzt händeringend seinen »Jogi«. Ein heißer Anwärter könnte Noch-Halle-Trainer (ein Kosename ist beim besten Willen nicht vorstellbar) Torsten Ziegner sein, der praktischerweise schon in Jena wohnt.

Ziegners Tage oder Stunden beim Halleschen FC sind gezählt. Vor der Partie letzten Sonntag gegen die Spielvereinigung Unterhaching wurde ihm nach einer Krisensitzung des Vorstands ein Ultimatum gestellt. Sein Team hatte nach tollem Saisonstart seit Dezember kein Spiel mehr gewinnen können, zuletzt hatte man bei Bayern II ein symptomatisches 1:6 kassiert. Laut Stiller-Fan-Post hieß es für Ziegner nun »siegen oder fliegen«.

Allerdings wurde ein inzwischen 34jähriger in Diensten Unterhachings zum Hauptdarsteller der Partie: Dominik Stroh-Engel. Der Stürmer war mit 27 Treffern der unvergessene Rekordtorschütze der Saison 2013/14 und maßgeblich am Durchmarsch von Darmstadt 98 von der 3. Liga bis in die Bundesliga beteiligt. Der von Kollegen liebevoll »Dodo« genannte Torjäger – nach dem ausgestorbenen, flugunfähigen Großvogel – gewann das Spiel gegen Halle fast im Alleingang. Dreimal traf der 1,97-Meter-Mann ins gegnerische (2., 14., 58. Minute), einmal ins eigene Tor (38.), ein weiterer Treffer (28., wiederum ins richtige Netz) wurde wegen Abseitsstellung nicht gegeben. Es muss sich für ihn wie zu seinen besten Zeiten angefühlt haben. Der HFC versuchte sich noch mal ranzukämpfen – Bentley Baxter Bahn (72.) und Jonas Nietfeld (88.) verkürzten –, aber Unterhachings Joker Stephan Hain beendete mit einem Doppelpack jede Hoffnung (82., 90.+2). Am Ende stand es 3:5, Haching wieder auf Platz zwei und Halle fast schon in der Regionalliga. Das habe Trainer Ziegner nicht verdient, beklagte HFC-Stürmer Terrence Boyd nach Abpfiff.

Nach Meinung vieler Magdeburg-Fans hat ihr 1. FC Trainer Claus-Peter Wollitz nicht verdient, was man weniger ihm als dem Vorstand anlasten sollte, der ihn eingestellt hat. Am Sonntag bei 1860 durfte Kapitän Christian Beck die erste Hälfte aus erzieherischen Gründen auf der Bank verbringen, denn er hatte länger nicht getroffen. Nach der Führung der Münchner und einem ungerechtfertigten, doch von Jürgen Gjasula zum Ausgleich verwandelten Elfmeter rannte der inzwischen eingewechselte Beck allein auf den Torwart zu und vergab die Führung. Ehrlichkeit sei auch nicht immer richtig, da man Spielern damit das Selbstvertrauen nehmen könne, hinterfragte sich Pädagoge »Pele« Wollitz.

An der Tabellenspitze wird es derweil eng und heiß: Duisburg, Haching, Mannheim und Ingolstadt haben alle Bock auf Aufstieg.