Lufthansa greift nach portugiesischer Airline

Lissabon. Die Lufthansa hat laut Bericht des portugiesischen Wirtschaftsblatts Jornal de Negocios Verhandlungen über den Kauf eines Anteils am portugiesischen Konkurrenten »TAP Air Portugal« aufgenommen. Lufthansa verhandle mit dem Hauptaktionär von »TAP«, dem US-Geschäftsmann David Neeleman, über den Verkauf seines 45prozentigen Anteils, berichtete die Zeitung am Montag. »TAP« gehört zu 50 Prozent dem Staat. Fünf Prozent gehören den Angestellten und 45 Prozent »Atlantic Gateway«, deren Besitzer, David Neeleman, »TAP« an die Börse bringen möchte. Die sozialdemokratische Regierung des Landes ist dagegen. (AFP/jW)