Audi gehen Batterien für E-Autos aus

Brüssel. Audi muss die Produktion des Elektromodells »E-Tron« in Brüssel unterbrechen. Die Montage werde bis Mittwoch unterbrochen. Das hatte der Konzern am Freitag mitgeteilt, wie das Handelsblatt am Montag berichtete. Unternehmenskreisen zufolge sei die Unterbrechung auf das Fehlen von Batterien zurückzuführen. Audi wolle in diesem Jahr 80.000 »E-Tron« bauen, der koreanische Anbieter »LG Chem« könne aber nur die Bereitstellung von 40.000 Akkus gewährleisten. (jW)