Amtierender Präsident gewinnt Wahl in Togo

Lomé. Die Präsidentschaftswahl in Togo vom Sonnabend hat laut offiziellen Auszählungsergebnissen der langjährige Amtsinhaber Faure Gnassingbé klar für sich entschieden. Der 53jährige habe 72,36 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Montag mit. Sein stärkster Konkurrent, der frühere Regierungschef Agbeyome Kodjo, erhielt demnach 18,37 Prozent der Stimmen. Gnassingbé kam 2005 nach dem Tod seines Vaters Gnassingbé Eyadema mit Unterstützung der Armee an die Macht. Im vergangenen Jahr gab es eine Verfassungsänderung, die dem Staatschef theoretisch einen Verbleib im Amt bis 2030 erlaubt. (dpa/jW)