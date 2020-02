Erstes Atomkraftwerk im arabischen Raum

Yonhap/EPA/dpa Fast fertig: Der Kernreaktor in Barakah (20.5.2014)

Abu Dhabi. Als erster Staat im arabischen Raum wollen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ein Atomkraftwerk in Betrieb nehmen. Der Schritt markiere den Beginn eines »neuen Kapitels für die Entwicklung friedlicher Nuklearenergie«, schrieb der Kronprinz Abu Dhabis, Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, am Montag bei Twitter. Scheich Mohammed ist der faktische Herrscher der Emirate. Wann genau das Werk Baraka ans Netz gehen soll, blieb zunächst unklar.

Das Atomkraftwerk Baraka liegt im Westen der Emirate an der Küste des Persischen Golfs und unweit der Grenze zum Nachbarland Saudi-Arabien. Die Bauarbeiten für die vier Atommeiler begannen bereits im Jahr 2012 unter der Regie des südkoreanischen Staatskonzerns Kepco.

Die Nutzung der Atomkraft sei Teil der Vorbereitungen, um den Bedarf »für die nächsten 50 Jahre« sicherzustellen, schrieb der Kronprinz. Baraka werde »Haushalte, Unternehmen und Regierungseinrichtungen mit sauberer und effizienter Energie« versorgen. Auch Saudi-Arabien treibt den Ausbau von Atomkraft voran. Das Königreich will in den nächsten 20 Jahren bis zu 16 Reaktoren bauen. (dpa/jW)