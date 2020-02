Bulgarien: Migranten aus Kühllaster geholt

Stefan Rousseau/PA Wire/dpa Endet oft tödlich: In diesem Kühllaster starben im Oktober 2019 in Großbritannien 39 vietnamesische Migranten (Grays, 23.10.2019)

Sofia. Die bulgarische Polizei hat an einem Grenzübergang zu Rumänien 15 Migranten aus einem Kühllaster geholt und anschließend festgenommen. Auch die beiden griechischen Fahrer wurden am Montag festgenommen, wie das Innenministerium in Sofia mitteilte. Sechs der Migranten stammen ersten Informationen zufolge aus Syrien, fünf aus dem Irak und vier aus Afghanistan. Der aus Griechenland kommende Kühllaster wollte über die Donaubrücke beim bulgarischen Widin nach Rumänien und dann weiter nach Ungarn fahren. Den bulgarischen Grenzpolizisten sei aufgefallen, dass die Vorderwand des Lkw-Laderaumes aus einem neueren Material bestanden und auch ein Fenster gehabt habe. Bei der Kontrolle wurden dann in einem Versteck die Migranten entdeckt. (dpa/jW)