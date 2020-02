Erfurt: Ramelow bei Treffen mit CDU

Michael Reichel/dpa Wo geht es hier zur CDU? Bodo Ramelow und Susanne Hennig-Wellsow am Abend im Thüringer Landtag

Erfurt. Thüringer Landespolitiker von Linke, SPD, Grünen und CDU haben sich zu einem Gespräch getroffen, um über das weitere Vorgehen nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten zu beraten. Auch der ehemalige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nahm entgegen der Ankündigung seiner Partei an dem Treffen am Montag abend in Erfurt teil.

Die vier Parteien wollen sondieren, wie ein neuer Anlauf für eine Ministerpräsidentenwahl gelingen kann, nachdem der Anfang Februar mit AfD-Stimmen gewählte Kemmerich als Regierungschef zurückgetreten ist. Ramelow will sich unter bestimmten Voraussetzungen erneut zur Wahl stellen. Allerdings braucht er für eine von ihm angestrebte absolute Mehrheit Stimmen von der CDU oder der AfD.

Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring nahm an dem Treffen nicht teil. Mohring hatte angekündigt, dass er nicht mehr für den Partei- und den Fraktionsvorsitz kandidieren will. Für die Thüringer CDU nahmen Generalsekretär Raymond Walk, Fraktionsvize Andreas Bühl, der Abgeordnete Volker Emde und CDU-Landesparteivize Mario Voigt teil. (dpa/jW)