Kein Schaden für Europa

Ludovic Marin/Pool via REUTERS Kehraus in Brüssel nach erfolgloser Etatdebatte: Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel

Das Scheitern des Haushaltsgipfels spricht Bände über den Zustand der EU nach Euro-Krise, Brexit und US-Handelskriegserklärung. Diagnose: Offenkundige Handlungsunfähigkeit bei »großen Themen« wie Migration und Klima. Die Staatengemeinschaft ist ein fragiles Zweckbündnis, zusammengehalten von den Interessen nationaler Kapitalfraktionen und Geostrategen. Das »gemeinsame Haus Europa« eine Farce, die am Verhandlungstisch keine Sau interessierte.

Natürlich ist es elegant, die Forderung nach einem größeren EU-Budget mit »mehr Europa« zu begründen. Wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der das zusätzliche Geld in den Militäretat stecken will, um den kriegerischen Abenteuern der »Grande Nation« den Rücken zu stärken. Oder die »Freunde der Kohäsion«, die nicht zufällig allesamt zu den »Nehmerländern« gehören, die von höheren Beiträgen profitieren. Oder die EU-Institutionen selbst, deren Macht wächst, wenn sie über mehr Finanzmittel herrschen.

Bei den Anhängern eines kleineren EU-Budgets ist es nicht anders. Die »sparsamen Vier« haben sich nicht auf Basis einer gemeinsamen Vision zusammengetan, sondern weil sie als Nettozahler ihren Zugang zum EU-Binnenmarkt so billig wie möglich halten wollen. Die Regierung der BRD wiederum hat vor allem das einheimische Exportkapital im Blick. Daher ist sie bereit, notfalls etwas mehr einzuzahlen, wenn es dem Erhalt von Währungsunion und Binnenmarkt samt der Billigproduktionsstätten im Osten dient.

Diese Interessenkonstellation ist nicht neu. Doch die Konflikte haben sich durch die eingangs erwähnten Entwicklungen verschärft. Es scheint, der Zusammenhalt der EU-27 wird einigen allmählich zu kostspielig. Denn soll sie nicht zerfleddern, braucht es genügend Brosamen für die subordinierten Mitglieder in Süd und Ost, damit sie dem Zentrum weiter die Treue halten. Wie schwierig das ist, zeigt die demonstrative Abkehr von »europäischen Werten« und der Idee einer »ever closer Union«, einem immer engeren Zusammenschluss, unter anderem in den Visegrad-Staaten.

So mögen die stockenden Budgetverhandlungen der EU schaden, Europa tut das keinen Abbruch. Europa ist geographisch ein Kontinent und sozio-politisch ein kultureller Verdichtungsraum, der sich über Jahrhunderte entwickelt hat. In beiderlei Hinsicht lässt es sich nicht durch Tagespolitik im Rahmen des einen Teil Europas umfassenden politischen Projekts EU erschüttern. Es ging in Brüssel nicht um mehr oder weniger »Europa«. Bestenfalls um mehr oder weniger »EU«. Das Gerede von europäischer Integration, europäischen Werten, europäischen Institutionen, wo nur die EU gemeint ist, dient lediglich dazu, knallharte nationale Interessenpolitik emotional aufzuladen und Exportnationalismus, militärische Aufrüstung, geopolitische Ausdehnung sowie neoliberale Kürzungspolitik als internationalistisch und progressiv zu verkleiden.