Palästinenser an Grenze zu Gaza getötet

Gaza. Israelische Soldaten haben am Sonntag an der Grenze zum Gazastreifen einen Palästinenser getötet. Seine Leiche sei anschließend aus Sicherheitsgründen mit schwerem Gerät geborgen worden, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben palästinensischer Augenzeugen wurde bei dem Vorfall ein zweiter Palästinenser verletzt. Laut israelischer Armee hätten sich die zwei »Terroristen« der Grenze genähert und einen Sprengsatz gelegt. Am Samstag war in Jerusalems Altstadt ein weiterer Palästinenser erschossen worden, als er Polizisten mit einem Messer angreifen wollte. (dpa/jW)