Huawei: 5G-Verträge bei 47 Firmen in Europa

London. Der chinesische Netzwerkausrüster Huawei hat weltweit 91 Verträge mit Providern zum Aufbau von Mobilfunknetzen der fünften Generation (5G) abgeschlossen. Das teilte Huawei-Manager Ryan Ding in London mit. Mit 47 Kontrakten stamme mehr als die Hälfte von europäischen Mobilfunkanbietern. Huawei-Vertreter Ding machte bei seinen Angaben keinen Unterschied zwischen Kernnetzversorgung und Anlagen in der Fläche. 5G soll dank extrem schneller Reaktionszeit eine Kommunikation praktisch in Echtzeit ermöglichen. (dpa/jW)