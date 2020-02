Frankreich: AKW in Fessenheim vom Netz

Fessenheim. In Frankreich hat am Freitag abend die Stillegung des an der Grenze zur Bundesrepublik gelegenen Atomkraftwerks (AKW) in Fessenheim begonnen. Das Abschalten des ersten der beiden Reaktoren war nach Angaben des französischen Energiekonzerns EDF ab etwa 20.30 Uhr vorgesehen. Fessenheim ist seit 1977 in Betrieb und damit das älteste noch laufende AKW Frankreichs. Der zweite Block soll am 30. Juni vom Netz genommen werden. (AFP/dpa/jW)