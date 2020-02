Uniper verkauft letztes Braunkohlekraftwerk

Düsseldorf. Der Stromlieferant Uniper verkauft seinen Mehrheitsanteil am Braunkohlekraftwerk Schkopau in Sachsen-Anhalt an den Partner Saale Energie GmbH. Die Tochter der tschechischen Holding EPH übernehme die Beteiligung in Höhe von 58 Prozent an dem Kraftwerk mit Wirkung zum Oktober 2021, teilte Uniper am Freitag mit, ohne einen Kaufpreis zu nennen. Damit ziehe sich Uniper in Europa vollständig aus der Braunkohleverstromung zurück. Uniper gehört das Steinkohlekraftwerk »Datteln 4«, das trotz Kohleausstiegs ans Netz gehen soll. (AFP/jW)