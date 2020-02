»Lukowmarsch«: Ausreise behindert

Dortmund. Bei einem Einsatz am Dortmunder Flughafen hat die Bundespolizei die Ausreise von mutmaßlichen Mitgliedern der Neonaziszene nach Sofia zu verhindern versucht. 22 Menschen seien kontrolliert worden. Sie stünden im Verdacht, an einer Veranstaltung in der bulgarischen Hauptstadt teilnehmen zu wollen, sagte ein Sprecher am Freitag. Ziel der Personen aus dem rechten Spektrum sei wahrscheinlich der sogenannte Lukowmarsch, der am Samstag abend in Sofia stattfindet. Er ist seit Jahren Anziehungspunkt für faschistische Gruppen aus dem In- und Ausland. (dpa/jW)