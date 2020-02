AfD-Stimmen: Kandidatin verzichtet

Bad Segeberg. Nach der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD will eine Politikerin aus Schleswig-Holstein eine vergleichbare Situation vermeiden. Die Lübecker Kultur- und Bildungssenatorin Kathrin Weiher (parteilos) hat ihre Kandidatur für die Landratswahl im Kreis Segeberg aus diesem Grund zurückgezogen. Das bestätigte ein Sprecher Weihers am Freitag in Lübeck. Weiher, die von der CDU unterstützt wurde, hätte im Kreistag wohl nur mit Stimmen der AfD eine Mehrheit gehabt. (dpa/jW)