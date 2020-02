Berlin. Der Rundfunkbeitrag soll zum Januar 2021 um 86 Cent auf 18,36 Euro im Monat steigen. Ihren Bericht mit dieser Empfehlung übergab die »Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten« (KEF) am Donnerstag in Berlin an die Bundesländer. Diese haben in der Sache das letzte Wort und entscheiden über die künftige Höhe des Rundfunkbeitrags für ARD, ZDF und Deutschlandradio. (dpa/jW)