Israelis und Palästinenser legen Handelsstreit bei

Tel Aviv. Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde haben einen monatelangen Handelsstreit beigelegt. Nachdem die Palästinenser das Einfuhrverbot für israelische Kälber aufgegeben hätten, erlaube Israel auch wieder den Import landwirtschaftlicher palästinensischer Erzeugnisse, teilte Verteidigungsminister Naftali Bennett am Donnerstag mit. Wie die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, ist laut Wirtschaftsministerium in Ramallah damit auch das internationale Export- und Importverbot für die Palästinenser aufgehoben. Israel kontrolliert die Ein- und Ausfuhren in die bzw. aus den Palästinensergebieten, etwa an der Grenze zu Jordanien. (dpa/jW)