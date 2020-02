El Pais bedauert geplanten BBC-Umbau

Madrid. Zu angeblichen Plänen Londons, die öffentlich-rechtliche British Broadcasting Corporation (BBC) drastisch umzubauen, schreibt die spanische Zeitung El País am Dienstag: »Wenn man die BBC zerlegt oder sie in eine zweitrangige Rolle drängt, würde man damit einen der Bezugspunkte der britischen Kultur schwächen. Es wäre ein harter Schlag für ein journalistisches Modell, das in ganz Europa bewundert wird.«

Die Regierung von Premier Boris Johnson hatte angekündigt, dass sie künftig säumige Rundfunkbeitragszahler nicht mehr bestrafen will – ein Plan, der de facto auf eine Budgetkürzung für den Sender hinausläuft. Mehrmals hatte ­Johnson zudem öffentlich über eine komplette Abschaffung der Rundfunkgebühr nachgedacht. (dpa/AFP/jW)