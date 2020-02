Kahlschlag bei Real

Sven Simon/Picture Alliance Anlässlich der Metro-Hauptversammlung demonstrierten die Beschäftigten für den Erhalt ihrer Jobs (Düsseldorf, 14.2.)

Die Zitterpartie hat ein Ende. Jedenfalls für die Aktionäre. Der Handelskonzern Metro AG verkauft die Supermarktkette Real an die Investmentgesellschaft Sistema Capital Partners (SCP). Eine entsprechende Vereinbarung wurde nach Unternehmensangaben am Dienstag unterschrieben.

Seit über einem Jahr wollte Metro die Handelskette verkaufen, die den Mutterkonzern Metro-Chef Olaf Koch zufolge in die roten Zahlen getrieben hatte. Nun wird SCP mit Sitz in Luxemburg alleiniger Eigentümer der 276 Real-Standorte, des Onlinegeschäfts sowie von 80 Immobilien und aller zu Real gehörenden Gesellschaften. Metro erwartet durch die Transaktion einen »Nettomittelzufluss« von 300 Millionen Euro.

Die rund 34.000 Beschäftigten sollen zwar übernommen werden, wie Metro und SCP am Dienstag abend erklärten. Allerdings soll der Großteil der Real-Märkte an andere Einzelhändler weiterverkauft werden. Nur etwa 50 Läden werden für 24 Monate unter der Marke Real weitergeführt. SCP geht davon aus, dass etwa 30 Standorte geschlossen werden, wie eine Sprecherin von Metro am Mittwoch gegenüber jW bestätigte.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) bezeichnete den Verkauf von Real an die SCP-Gruppe als »bitteren Tag für die Real-Beschäftigten«. Das Metro-Management lasse sich »für die Vernichtung von wahrscheinlich mehr als 10.000 Arbeitsplätzen feiern und das Bundeswirtschaftsministerium sieht tatenlos zu«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Mittwoch. Der Metro-Konzern »streicht 300 Millionen ein«, während den Erwerbslosen »wieder einmal auf Kosten der Gesamtgesellschaft geholfen werden muss«. Die Situation bei Real hätten nicht die Beschäftigten, sondern das Management herbeigeführt, kritisierte die Gewerkschafterin. Jetzt komme es auf die neuen Eigentümer an. Diese müssten »Verantwortung für die 34.000 Beschäftigten und ihre Familien übernehmen« und mit der Gewerkschaft »tragfähige Lösungen für eine sichere Zukunft« finden.

Von »sozialer Verantwortung« konnte bei Metro und Real schon etwas länger nicht mehr die Rede sein. Im Juni 2018 hatte Real den Flächentarifvertrag mit Verdi verlassen und statt dessen eine Vereinbarung mit der gelben, unternehmernahen, Gewerkschaft DHV (Deutscher Handels- und Industrieangestelltenverband) abgeschlossen. Neu eingestellte Beschäftigte verdienten danach mehr als 20 Prozent weniger.

Skepsis ist auch gegenüber der neuen Eigentümergruppe angebracht. SCP gehört zum Sistema-Konglomerat, das dem Kauf noch zustimmen muss. Gegründet wurde es 1993 von Wladimir Jewtuschenkow, einem nach dem Ende des Sozialismus reich gewordenen Oligarchen, der vor dem Zerfall der Sowjetunion in der Moskauer Stadtregierung das Ressort Wirtschaft und Technik leitete. In dieser Funktion oblag ihm die »Umwandlung der Moskauer Staatsbetriebe in marktwirtschaftlich arbeitende Dienstleistungsfirmen«, wie das Managermagazin am vergangenen Freitag berichtete.

Geschadet hat ihm das auch persönlich nicht. Durch die Übernahme von Telefonbetreibern baute er zunächst den größten Telekommunikationskonzern Russlands auf. Später kamen Handelsunternehmen, Klinikkonzerne, eine Immobilienholding, Hotels, Energieunternehmen usw. hinzu. Seine Geschäftsaktivitäten beschränkt er längst nicht mehr nur auf Russland. Frühere geplatzte Versuche, bei Telekom oder Infineon einzusteigen, zeigen, was Jewtuschenkow bei Real sucht: Ein gutes Geschäft. Mehr nicht.