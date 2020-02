CDU-Verordnete stimmen mit AfD und NPD

Velten. Im Kommunalparlament des brandenburgischen Velten haben Verordnete von CDU, AfD und NPD am Donnerstag abend gemeinsam einem Antrag der Wählerinitiative »Pro Velten« zugestimmt, wie die Berliner Zeitung am Freitag online berichtete. Demnach ging es um den Stopp von Wohnungsbauprojekten mit mehr als 50 Einheiten. Die 12.000-Einwohner- Stadt liegt im westlichen Berliner »Speckgürtel«. Anja Mayer, Landesvorsitzende von Die Linke in Brandenburg, kritisierte das gemeinsame Votum dem Bericht zufolge als Tabubruch, der »offenbar kein Thüringer Privileg« sei. (jW)