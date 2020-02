Röttgen will CDU-Chef werden

Christoph Soeder/dpa Hat eine Idee: Norbert Röttgen bei seiner Pressekonferenz am Dienstag in Berlin

Mit einer überraschenden Kandidatur hat der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen Bewegung in das Rennen um den CDU-Vorsitz gebracht. Seine Bewerbung begründete der 54jährige am Dienstag damit, dass er die CDU neu aufstellen wolle.

Röttgen machte in einer gut 80minütigen Pressekonferenz deutlich, dass er sich bei seiner Bewerbung für den Parteivorsitz nicht an Vorgaben der Parteizentrale gebunden fühle. Dass der nächste Parteichef erst auf dem Bundesparteitag im Dezember gewählt werde, halte er für »unvorstellbar«, sagte Röttgen, der 2012 von Bundeskanzlerin Angela Merkel als Bundesminister entlassen worden war und derzeit dem Auswärtigen Ausschuss des Bundestages vorsitzt. In seiner Zeit als Bundesumweltminister und CDU-Landeschef in Nordrhein-Westfalen galt Röttgen als Wortführer jener Strömung in der Union, die mittel- und langfristig auf eine Zusammenarbeit mit den Grünen setzt.

Am Dienstag kritisierte Röttgen es als »nicht überzeugend«, dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Einzelgesprächen mit den Interessenten am Parteivorsitz das weitere Vorgehen ausloten wolle. Dies sei »ein bisschen wie bei einer Jacke – wenn man schon am ersten Knopf falsch knöpft, wird das nichts mehr«. Als weitere Anwärter gelten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn. Einer Einladung zum Gespräch mit der Parteivorsitzenden stehe er aber »offen« gegenüber, sagte Röttgen.

Röttgen beklagte, dass inhaltliche Fragen bei der bisherigen Debatte um Kramp-Karrenbauers Nachfolge kaum eine Rolle gespielt hätten. »Es geht um die Zukunft der CDU, und es geht um die christlich-demokratische Idee von der Zukunft unseres Landes«, sagte er. Davon habe er bislang »wenig gehört«. Röttgen sagte, er stehe für eine CDU als »Partei der Mitte«, die sich gegen die AfD und die Linkspartei abgrenze, für die Rückgewinnung von Glaubwürdigkeit in der Klimapolitik, eine geordnete Migrationspolitik und die Verankerung der Bundesrepublik als »europäisch« und »transatlantisch« orientiertes Land. (AFP/jW)