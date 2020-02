Japan: Steuererhöhung beeinträchtigt Ökonomie

Tokio. Die japanische Volkswirtschaft ist zum Jahresende vor allem wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer stärker geschrumpft. Auf das Jahr hochgerechnet sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den drei Monaten bis Ende Dezember im Vergleich zum Vorquartal um 6,3 Prozent geringer ausgefallen, teilte die Regierung am Montag in Tokio mit. So stark ist die Wirtschaftsleistung in einem Quartal seit 2014 nicht mehr zurückgegangen, damals war ebenfalls die Konsumsteuer erhöht worden. Auch ein schwächeres Exportaufkommen, stark rückläufige Investitionen sowie die Folgen von unwetterbedingten Produktionsunterbrechungen beeinträchtigen Japans Ökonomie, die stark von der Entwicklung im Auslandsgeschäft abhängig ist. (dpa/jW)