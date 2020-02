Großspende für Thüringer AfD

Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa Hat Freunde, die Geld übrig haben: Björn Höcke im Plenarsaal des Thüringer Landtages (Erfurt, 30.1.2020)

Berlin. Die AfD hat 100.000 Euro von einem Berliner Unternehmer erhalten. Die Großspende von Christian Krawinkel, der in der Hauptstadt eine Vermögensverwaltung leitet, wurde am Dienstag auf der Website des Bundestages veröffentlicht. Die Bild berichtete unter Berufung auf ein Schreiben des Unternehmers, das Geld solle nach dem Willen des Spenders dem Thüringer Landesverband der AfD zugute kommen. »Aktuelle politische Ereignisse in Thüringen« hätten ihn zu der Spende bewogen.

Die Spende ging bei der Partei laut Bundestag am vergangenen Freitag ein, zwei Tage nachdem im Erfurter Landtag der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD-Fraktion zum Ministerpräsidenten gewählt worden war. (dpa/jW)