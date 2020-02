Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 19. Februar, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de, verlosen wir zweimal das Buch: »Fleisch essen? Eine Aufklärung«, von Ulrike Weiler, erschienen bei Westend.

Das Buch »Im Auftrag der Freiheit«, einen Roman von Hein Grosskopf, erschienen bei Unrast, haben gewonnen: Brigitte Huschka-Frieser aus München und Bernhard Drews aus Dresden.