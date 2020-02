China: 1.700 Mediziner mit Coronavirus infiziert

Beijing. Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus haben sich bislang mehr als 1.700 medizinische Helfer wie Ärzte und Krankenhauspersonal angesteckt. Das berichtete am Freitag der chinesische Staatssender CCTV. Mindestens sechs Helfer kamen demnach ums Leben. Der überwiegende Teil dieser Infizierten war in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei im Einsatz, wo die Epidemie in der Stadt Wuhan ausgebrochen war. Die Gesamtzahl der offiziell erfassten Infektionen in China liegt mittlerweile bei fast 64.000, die der registrierten Todesfälle bei fast 1.400. (dpa/jW)