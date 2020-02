Freispruch für Autorin in Istanbul

Istanbul. Ein Gericht in Istanbul hat die wegen Terrorvorwürfen angeklagte bekannte Schriftstellerin Asli Erdogan in allen Punkten freigesprochen. Die in Deutschland lebende Romanautorin sei der »Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung« sowie der »Zerstörung der nationalen Einheit« nicht schuldig, urteilten die Richter am Freitag. Das Gericht ordnete zudem die Einstellung eines Verfahrens wegen »Terrorpropaganda« gegen die Autorin an. Asli Erdogan hatte Kolumnen für die prokurdische Zeitung Özgür Gündem verfasst. (AFP/jW)