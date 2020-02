Köln. Radsprinter André Greipel wird nach einem Sturz die Klassiker Mailand–Sanremo (21. März) und Paris–Roubaix (11. April) verpassen. Dem Rostocker rutschte am Dienstag im Training auf matschiger Straße das Vorderrad weg. »Ich bin mit dem Kopf und der Schulter voran in einen Stein gerauscht«, so der 37jährige. Er brach sich das linke Schultergelenk. (sid/jW)