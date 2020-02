Antholz. Biathlet Arnd Peiffer hat am Mittwoch verraten, mit welcher Staffel die Deutschen beim WM-Auftakt heute, 14.45 Uhr (ZDF), antreten werden: »Eröffnen wird die Franzi Preuß, danach folgt die Denise Herrmann, ich werde auf der gewohnten drei und der Benni Doll wird auf der vier laufen und die Staffel nach Hause bringen.« Die Mixed-Staffel ist die erste von zwölf Medaillenchancen bei den Titelkämpfen in Italien. Freitag und Samstag stehen die Sprintwettkämpfe auf dem Programm, am Sonntag Verfolgung und Massenstartrennen. (dpa/jW)