Industrieproduktion im Euro-Raum rückläufig

Luxemburg. Die Industrieunternehmen im Euro-Raum haben ihre Produktion Ende 2019 so stark wie seit fast vier Jahren nicht mehr zurückgefahren. Im Dezember sei die Fertigung im Vergleich zum November um 2,1 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Jener Rückgang war der stärkste im Monatsvergleich seit Februar 2016. Im Jahresvergleich sank die Produktion im Dezember um 4,1 Prozent. (dpa/jW)