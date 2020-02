Handreichung für Museen und Gedenkstätten

Berlin. Zum Umgang mit dem »Kulturkampf von rechts« hat die »Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus« Berlin (MBR) eine neue Handreichung für Beschäftigte in Gedenkstätten und Museen veröffentlicht. Diese seien Opfer einer »regelrechten Welle von Angriffen«, wie es in einer Mitteilung vom 6. Februar dazu heißt. »Derzeit erleben wir Bestrebungen, unsere demokratische Erinnerungskultur in Frage zu stellen und durch nationalistische Geschichtsdeutungen zu ersetzen«, wird der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Uwe Neumärker, darin zitiert. Die Broschüre soll Tips und Praxisbeispiele zum Agieren bei Störversuchen im Rahmen von Führungen, bei Provokationen und parlamentarischen Anfragen geben. (jW)

