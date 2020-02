Donbass: Neue Verantwortliche ernannt

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Wolodimir Selenskij haben neue Verantwortliche mit der Lösung des Konflikts im Donbass beauftragt. Im Kreml sei jetzt hauptamtlich Dmitri Kosak für die Ukraine zuständig, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau. Kosak löst damit den bisherigen Berater Putins, Wladislaw Surkow, ab. In Kiew ernannte Selenskij seinen außenpolitischen Berater Andrej Jermak zum neuen Chef der Präsidialverwaltung. Der bisherige Verantwortliche Andrej Bogdan wurde entlassen. Jermak werden die jüngsten Verhandlungserfolge mit Moskau zugeschrieben, darunter ein Gefangenenaustausch. (dpa/jW)