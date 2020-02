Idlib: Wichtige Autobahn unter Kontrolle Syriens

Damaskus. Die syrische Armee hat bei ihrem Vormarsch in der Provinz Idlib erneut einen wichtigen strategischen Erfolg erzielt. Am Dienstag eroberten sie nahe Aleppo Teile der Autobahn »M 5«. Damit brachte sie diese zentrale Verkehrsverbindung zwischen Damaskus und Aleppo erstmals seit rund acht Jahren wieder vollständig unter ihre Kontrolle. Bereits in den vergangenen Tagen konnte die syrische Armee große Geländegewinne gegen die von der Türkei unterstützten Dschihadisten in Idlib vermelden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan drohte am Dienstag in Ankara mit neuen Vergeltungsmaßnahmen: »Je mehr sie unsere Soldaten angreifen, umso höher wird der Preis, den sie bezahlen«. Zuvor waren am Montag Ankara zufolge durch syrischen Beschuss fünf türkische Soldaten getötet worden. Das türkische Militär habe daraufhin mehr als hundert syrische Soldaten »außer Gefecht« gesetzt. (dpa/jW)