Neubau von »Asylzentren« in Griechenland

Athen. Die griechische Regierung will im März mit dem Bau von fünf neuen Registrier- und Abschiebezentren auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos beginnen. Ziel ist es, Asylverfahren binnen 90 Tagen abzuschließen. Die heute restlos überfüllten Lager – wie das von Moria auf Lesbos – sollten geschlossen werden, sagte der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis dem Sender Skai am Montag. »Wir planen, die Lager im Sommer fertiggebaut zu haben und wollen wöchentlich 200 Migranten in die Türkei zurückzuschicken.« (dpa/jW)