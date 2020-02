Friedrich Merz gibt Aufsichtsratsjob bei Blackrock auf

Angelika Warmuth/dpa Dieser Mann will politisch noch was werden

Berlin. Friedrich Merz (CDU) gibt Ende März seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender des Vermögensverwalters Blackrock auf und droht an, sich verstärkt in die Politik einzumischen. Der frühere Unionsfraktionschef sagte am Mittwoch der Deutschen Presseagentur: »Ich habe mich entschieden, meine Tätigkeit als Aufsichtsratsvorsitzender von Blackrock in Deutschland zum Ende des ersten Quartals zu beenden. Es war mir eine Freude und große Ehre, das Unternehmen in Deutschland über die vergangenen vier Jahre zu begleiten.« Er wolle seine »Zeit nun nutzen, die CDU noch stärker bei ihrer Erneuerung zu unterstützen und mich weiter politisch einzubringen«. Deutschland und Europa stünden zu Beginn des neuen Jahrzehnts vor großen Herausforderungen. »Ich möchte dazu beitragen, dass unser Land erfolgreich bleibt und zukunftsfähig wird«, sagte Merz. (dpa/jW)