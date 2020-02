Merkel offen für Militärdeal mit Angola

Luanda. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat grundsätzlich positiv auf die angolanische Bitte nach Lieferung von Küstenwachbooten reagiert. Die Verhandlungen über die Zusammenarbeit im militärischen Bereich dauerten an, allerdings weniger auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs, als auf jener der betroffenen Unternehmen. Das sagte Merkel am Freitag nach einem Treffen mit dem angolanischen Präsidenten João Manuel Gonçalves Lourenço in Luanda. (dpa/jW)