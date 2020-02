Preis für Gurken steigt deutlich

Bonn. Mit 1,35 Euro erreichte der Durchschnittspreis für eine Salatgurke in der Bundesrepublik einen neuen Rekordstand, wie die Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn bestätigte. Ähnlich viel mussten Verbraucher zuletzt Ende 2016 bezahlen, als die Gurke kurzzeitig 1,32 Euro kostete. Als Grund werden starke Niederschläge und ein Temperatureinbruch in Spanien angegeben, dem Hauptanbaugebiet der hier zu dieser Jahreszeit verkauften Ware. Die Gurken wüchsen deshalb langsamer, erklärte Michael Koch von der Agrarmarkt-Informa­tionsgesellschaft laut dpa-Meldung vom Freitag. (dpa/jW)