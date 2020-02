Prozess um Lkw-Kartell: Berufung angekündigt

München. Das größte Schadenersatzverfahren gegen das europäische Lkw-Kartell geht in die nächste Instanz. Nachdem das Landgericht München die Schadenersatzklage über 867 Millionen Euro am Freitag abgewiesen hat, kündigte die Klägerin, die Inkassofirma »Financialright«, sofort Berufung an.

Die Lastwagenbauer MAN, Daimler, DAF, Iveco und Volvo/Renault hatten jahrelang Preislisten ausgetauscht. Mehr als 3.000 Spediteure und Transportfirmen aus ganz Europa traten ihre Schadenersatzforderungen wegen 84.000 angeblich überteuert verkaufter Lastwagen an »Financialright« ab. Das aber verstoße in mehreren Punkten gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz, urteilte das Gericht. (dpa/jW)