Weniger Übernahmen aus China in der EU

Frankfurt am Main. Der Wert chinesischer Übernahmen in Deutschland ist 2019 weiter gefallen. Gegenüber 2018 brach das Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr um mehr als die Hälfte auf 4,6 Milliarden Dollar ein, wie aus einer Studie der Beratungsfirma EY hervorgeht. Das war der niedrigste Wert seit 2015. Die Zahl der Unternehmenszukäufe oder -beteiligungen legte dagegen 2019 auf 39 (Vorjahr: 35) zu. In Europa sank die Zahl der Transaktionen von 196 auf 182, der niedrigste Wert seit 2014. (Reuters/jW)