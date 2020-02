Industrie weiter in der Rezession

Berlin. Die Industriebetriebe in der BRD verzeichneten im Dezember 2,1 Prozent weniger Aufträge als im Vormonat und verbuchten damit den größten Rückgang seit Februar 2019, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Vor allem das Geschäft in der Euro-Zone brach ein. Im gesamten Schlussvierteljahr 2019 fielen die Industrieaufträge um 0,5 Prozent zum Vorquartal. Allein im Dezember schrumpfte das Neugeschäft binnen Jahresfrist um fast neun Prozent. Während die Bestellungen aus dem Inland im Dezember im Vergleich zum November um 1,4 Prozent stiegen, sanken die Auslandsaufträge kräftig um 4,5 Prozent. Dabei brach die Nachfrage aus den Euro-Ländern um fast 14 Prozent ein. (Reuters/jW)